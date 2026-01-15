Haberler

Adliyeye gelen Kobra Murat: "İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik"

Şarkıcı Kobra Murat, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ihale ile aldığı evin parasını yatırmak ve imza atmak için bulunduğunu açıkladı.

Kobra Murat adıyla bilinen şarkıcı Murat Divandiler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kobra Murat, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik" dedi.

Kobra Murat adıyla bilinen şarkıcı Murat Divandiler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kobra Murat, gazetecilerin adliyeye geliş nedenine yönelik sorusu üzerine, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik. Hepinizi öpüyorum, evimin yanında bir arsa vardı. Anlaşmazlık varmış aralarında, sattılar. Biz de açık arttırmaya girdik, aldık, şimdi parasını yatırmaya gidiyoruz" dedi. - İSTANBUL

