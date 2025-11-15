KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42'nci kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Ayşe Sezen Usluer, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak ile birlikte gaziler ve davetliler katıldı. Törende KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile beraberindeki heyet tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk töreninden sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Ayrıca Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Erva Orhan, törende Rauf Denktaş'ın kaleme aldığı 'Benim iki bayrağım var' şiirini okudu.

"Türkiye'nin şartsız desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçlenecektir"

Törende yaptığı konuşmada KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, "Türk halkı için bir dönüm noktası olan eşsiz fedakarlık ve mücadelelerle kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci kuruluş yıl dönümünü bu yıl ilk kez İstanbul'da sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk ve gurur duymaktayım. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bir halkın ulaşabileceği en önemli mertebe bağımsız devlet kurma mertebesidir. Kıbrıs Türk halkı da bu mertebeye bundan tam 42 yıl önce 15 Kasım 1983'te ulaşmıştır. Bugün kendi vatanımızda şanlı bayraklarımızın altında başı dik ve onurlu bir biçimde özgürce yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, Doktor Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a uzanan şanlı ecdadımız ve her zaman yanımızda olan canımız Türkiye'ye borçluyuz. Kıbrıs'ta İngiliz sömürge yönetiminin başladığı 1878 yılından bu yana Rum zihniyetinin değişmediğini, hala daha Kıbrıs'ı Helen Adası yapma girişimleri ile Enosis hayallerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu hayaller karşısında vatan bildiğimiz bu topraklarda misafir olmadığımızı bu toprakların ve bu adanın gerçek sahipleri olduğumuzu Rumlara ve tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ne mutlu bize ki; Kıbrıs halkının arkasında 85 milyon Türkiye vardır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası toplum tarafından maruz bırakıldığı haksız izolasyonlara rağmen tüm kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı yapısı ile bağımsız ve egemen bir devlet olarak yaşamaya devam edecek Türkiye'nin şartsız desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçlenecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL