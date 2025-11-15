Haberler

KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42'nci kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42'nci kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Ayşe Sezen Usluer, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak ile birlikte gaziler ve davetliler katıldı. Törende KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile beraberindeki heyet tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk töreninden sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Ayrıca Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Erva Orhan, törende Rauf Denktaş'ın kaleme aldığı 'Benim iki bayrağım var' şiirini okudu.

"Türkiye'nin şartsız desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçlenecektir"

Törende yaptığı konuşmada KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, "Türk halkı için bir dönüm noktası olan eşsiz fedakarlık ve mücadelelerle kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci kuruluş yıl dönümünü bu yıl ilk kez İstanbul'da sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk ve gurur duymaktayım. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bir halkın ulaşabileceği en önemli mertebe bağımsız devlet kurma mertebesidir. Kıbrıs Türk halkı da bu mertebeye bundan tam 42 yıl önce 15 Kasım 1983'te ulaşmıştır. Bugün kendi vatanımızda şanlı bayraklarımızın altında başı dik ve onurlu bir biçimde özgürce yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, Doktor Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a uzanan şanlı ecdadımız ve her zaman yanımızda olan canımız Türkiye'ye borçluyuz. Kıbrıs'ta İngiliz sömürge yönetiminin başladığı 1878 yılından bu yana Rum zihniyetinin değişmediğini, hala daha Kıbrıs'ı Helen Adası yapma girişimleri ile Enosis hayallerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu hayaller karşısında vatan bildiğimiz bu topraklarda misafir olmadığımızı bu toprakların ve bu adanın gerçek sahipleri olduğumuzu Rumlara ve tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ne mutlu bize ki; Kıbrıs halkının arkasında 85 milyon Türkiye vardır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası toplum tarafından maruz bırakıldığı haksız izolasyonlara rağmen tüm kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı yapısı ile bağımsız ve egemen bir devlet olarak yaşamaya devam edecek Türkiye'nin şartsız desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçlenecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Fahiş site aidatlarına yeni düzenleme! Bakan Kurum açıkladı

Bakan Kurum açıkladı! Vatandaşın kanayan yarası Meclis gündeminde
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.