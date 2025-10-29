KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenine Katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin yanı sıra KKTC'de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler koyuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Erhürman'ın anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Erhürman, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Mustafa Kemal Atatürk, kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı vesilesiyle KKTC'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı olarak huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyorum. Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederken ortaya koyduğunuz kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük; Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesine de yön vermiştir. İlke ve devrimleriniz, kurduğunuz Cumhuriyet'le bizlere emanet ettiğiniz çağdaş değerler, 100 yılı aşkın süredir bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkı olarak kurduğunuz Cumhuriyet'in açtığı aydınlık yolda halkımızın huzurunu, güvenliğini ve refahını her şeyin üzerinde tutarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bugün bir kez daha aziz hatıranız önünde ifade ediyoruz. Yegane hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız değerleri daha da ileriye taşımak, emanetinize layık olmaktır. Bu gurur gününde, büyük minnet, saygı ve rahmetle sizi anıyor; aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum." - LEFKOŞA