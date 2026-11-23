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Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağışın ardından çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağış sonrası su tahliyesi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

İlçenin birçok noktasında biriken yağmur suları nedeniyle yollar ve kaldırımlar su altında kalırken, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağış sonrası yolda mahsur kalan vatandaşlar da kameralara yansıdı. Suların kapladığı alanlarda yürümekte güçlük çeken yurttaşlar, yağışlı havalarda sokaklarda ilerlemenin çileye dönüştüğünü dile getirdi.

Kızıltepe'nin birçok noktasında etkili olan su birikintileri, en işlek güzergahlardan Urfa Caddesi ve Eski Hastane Caddesi'nde de gündeme geldi. Her yağmur yağdığında benzer manzaralarla karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA