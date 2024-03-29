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Kızılay Kulu Şubesi 150 Kişiye İftar Yemeği Verdi

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Konya'nın Kulu ilçesinde Kızılay Kulu Şubesi tarafından 150 kişiye iftar yemeği verildi.

Kızılay Kulu Şubesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Camikebir Mahallesinde bulunan Kızılay Şubesi binası bahçesinde 150 kişiye iftar yemeği verdi. Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından yapılan duanın ardından oruçlar açıldı. Kızılay Kulu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, "Kızılay Şube Başkanlığında görevli bulunan personel tarafından hazırlanan 150 kişilik iftar yemeği ikramında bulunduk" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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