Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklama Olayı: Zanlı Tutuklandı

Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklama Olayı: Zanlı Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi sırtından bıçaklayan zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Kız meselesi yüzünden sırtından bıçaklayan zanlı tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız mesela yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi sırtından bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Yeni Cami sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kamil A.ile Vedat K.arasında kız meselesi yüzünden sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Vedat K. elindeki bıçakla Kadir A.'yı sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, ise yakındaki Çinili Cami avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan Vedat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Yerel
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