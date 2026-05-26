Taraftar gibi kız istemeye meşalelerle gidince itfaiyeye yangın ihbarı yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde kız isteme merasimine meşalelerle giden gençlerin çıkardığı duman, mahalleliyi alarma geçirdi. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangın ihbarına gitti, gerçeği öğrenince şaşırdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kız isteme merasimine taraftar gibi meşalelerle giden gençlerin çıkardığı yoğun duman mahalleliyi alarma geçirdi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri gerçeği öğrenince şaşkınlık yaşadı. İtfaiyenin bölgeye yangın söndürmeye geldiğini zanneden damat adayı, "İtfaiyenin yangın söndürmeye geldiğini sandık meğer onlar bizim ateşimizi söndürmeye gelmişler" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kız isteme merasimi sırasında yaşanan ilginç olay yüzleri güldürdü. Kökez Mahallesi'nde arkadaşlarının kız isteme merasimine katılan bir grup genç, taraftar gibi ellerindeki meşalelerle sokakta yürüyüş yaptı. Rüzgarın da etkisiyle mahalleyi kaplayan yoğun dumanı gören vatandaşlar, bölgede yangın çıktığını düşünerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karşılarında ekip araçlarını gören gençler ise ilk başta mahallede ciddi bir yangın çıktığını sandı. Ancak kısa süre sonra itfaiyenin, kız isteme merasimi için yakılan meşaleler nedeniyle gelen ihbar üzerine bölgeye geldiği ortaya çıktı.

"Ateşimizi söndürmeye gelmişler"

Yaşanan olayı anlatan tır şoförü Batuhan Kutlu, "İtfaiyenin yangın söndürmeye geldiğini sandık ama onlar bizim ateşimizi söndürmeye gelmişler" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı anlattı. Arkadaşlarının kız isteme merasimi için meşale aldıklarını belirten Kutlu, "Eve yaklaşınca meşaleleri yaktık. Rüzgarın da etkisiyle çıkan duman mahalleye yayıldı. Vatandaşlar da doğal olarak yangın olduğunu düşünüp ihbarda bulunmuş. İtfaiye ve jandarma gelince biz de mahallede başka bir olay var sandık. Sonra gerçeği öğrenince hepimiz şaşırdık" dedi.

"Her şeye rağmen kızı almayı başardık"

Tüm karışıklığa rağmen kız isteme merasiminin mutlu sonla tamamlandığını söyleyen Kutlu, "Her şeye rağmen kızı almayı başardık. Kız istemeye gidenlere tavsiyem; meşaleleri iki elde değil, tek elde yakarlarsa duman biraz daha az çıkar" ifadelerini kullandı. Yaşanan ilginç olay mahallede gülümseten anılar arasında yerini aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
