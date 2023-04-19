Kitaplarından elde ettiği geliri şehit ailelerine bağışlıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) görevli Doç. Dr. Mustafa Kaya, kitaplaştırdığı akademik çalışmasından elde ettiği gelirleri şehit ailelerine bağışlıyor.

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci'yi makamında ziyaret eden SCÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kaya çalışmalarından elde ettiği tüm geliri şehit ailelerine bağışlama kararı aldığını ifade ederek, kitabı hakkında bilgi verdi. Kaya, Türk Halk Oyunlarının Fiziksel ve Zihinsel Boyutları isimli kitabının sadece kültürel anlamda bir içeriğe sahip olmadığını, fiziksel ve zihinsel açıdan beynin vücut üzerinde ne gibi etkiler oluşturduğunu anlattığını söyledi.

"Her zaman şehit ailelerimizin yanındayım"

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Kaya, "Yapmış olduğumuz her eserde de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kitaplar yayınlandıktan sonra milletin malıdır. Bizde bu düsturla bundan sonraki süreçteki tüm yayınlarımızdan yine şehit aileleri derneklerine katkı sağlamak amacıyla yayın gelirlerini bağışlayacağız" dedi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ise kitabın maddi değil manevi yönünün daha ağır bastığını söyledi.

Kaya daha öncede kaleme aldığı bir çok kitabın gelirini çeşitli şehit aileleri derneklerine bağışlamıştı. - SİVAS