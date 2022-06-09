Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi - Haberler

Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi

TOKAT - Tokat Belediyesi tarafından açılan kitap fuarında ünlü yazarlar Mete Yarar ile Saliha Erdim'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi tarafından 4.'sü düzenlenen kitap fuarında 50 stantta 100 yayın evi tarafından 1 milyon kitap okur severlerle buluşturuldu. Başta öğrenciler olmak üzere kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarın 6'ıncı gününde de söyleşi programları ve imza günü düzenlendi. Güvenlik Uzmanı ve Yazar Mete Yarar, kitaplarını imzalayarak fuarda söyleşi programına katıldı. Yarar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetlerini operasyon yaptığı alanların büyüklüğünün Kıbrıs Harekatındaki operasyonun yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olduğuna dikkat çekti. Kuzey Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan, Afrika'nın farklı ülkelerinde Türkiye'nin onlarca eğitimden, istihbaratına, direk operasyonun içinde olduğu faaliyetler yürüttüğünü belirten Yarar, Türkiye'nin askeri gücünün altını çizerek, "Türkiye'nin şuanda kullandığı mühimmat dahil olmak üzere sistemlerin tamamı ülkemize ait. O yüzden bu operasyonları yapabiliyoruz. Bir ülkenin savaşta kullanacağı mühimmatların yeteceği süre maksimum 1 aydır, 1 ay sonra biter. Türkiye 2016 yılından beri operasyonlar yapıyor. Mühimmat bitti mi? Türkiye'ye ambargo uyguluyorlar, hiçbir malzemeyi satmıyorlar. Hiçbir operasyondan vaz geçtik mi?" diye konuştu.

Erdim'e yoğun ilgi

Uzman Aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim de kitap fuarında hayranları ile buluştu. Yoğun ilgi ile karşılaşan Erdim, söyleşinde aile bağlarının önemliyle ilgili mesajlar verdi. Marifetin kötülükleri değil iyilikleri görebilmek olduğunu belirten Erdem, "Allah bizi eksiğimiz yanlışımız olduğu halde seviyor. Bizde birbirimizi 'o bunu yapıyor, şunu yapıyor' diye gözümüzden düşürme hakkımız yok. Allah gözünden düşürmüyorsa ben kimim ki, amelleri tartıyorum. En büyük iyiliğimiz, güzelliğimiz kitap okuyacağız. Kur'an-ı Kerim okumadığımız gün olmayacak. Namazlarımızı düzgün kılacağız" dedi.