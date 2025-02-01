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Kışın Kar Olmaması Bağışıklığı Düşürüyor

Kışın Kar Olmaması Bağışıklığı Düşürüyor
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Orhan Cumaoğlu, kış mevsiminde kar olmamasının vücutta bakterilerin eksik olmasına yol açtığını belirterek, bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitkisel çayların tercih edilmesini önerdi.

Aktar Orhan Cumaoğlu; kış mevsiminde olunmasına rağmen kar olmayışının vücutta bakterilerin eksik olmamasına sebep olduğunu belirterek, bakterileri yok etmek için bitkisel çayları önerdiklerini söyledi.

Kışın kar olmamasının bağışıklığı düşük insanları daha çok etkilediğini söyleyen Orhan Cumaoğlu; "22 yıldır bu meslek içerisindeyiz. Şu anda eski kışları insanlar yaşıyor mu kesinlikle yaşamıyor. Kar yok ve insanların da tabi bu kar olmadığından dolayı mikrop ve bakteri vücutlarında eksik olmuyor. Grip, nezle olan kişiler, bağışıklığı zayıf olan kişiler aşırı derecede fazla. Bizim bunlarda en çok önerdiğimiz propolis. İkincisi de burada kendi özel hazırladığımız kış çaylarımız vardır. Bunlar insanlar sağlığını, bağışıklığını ayakta tutması, vücut mikrobunu kırması için özellikle kullandırdığımız çaylardır. Bu sene bayağı bir işlerimiz düşük. Niye dersek de kış yok insanlarda pek bir talep yok ama yine de biz burada herkese hizmet vermek için çalışıyoruz" dedi.

Cumaoğlu, bitki çaylarının vücuda iyi gelen birçok özelliği olduğunu söyleyerek; "Bu çayların mesela iltihap önleyici özelliği var, boğaz ağrılarına gideceğiz özelliği var. Nefes darlığı, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor. Normal insanların ilaçlardan daha çok bitkisel ürünlere biraz daha rağbet göstermeleri sağlıkları açısından daha iyi olur. Fakat bitkisel ürünlere tabi rağbet gösterdikten sonra da bu ürünleri biz satıyoruz ama önemli olan satmak değil, insanların kullanabilmesi. Eve götürdükten sonra bunları tedavi amaçlı daha iyi şekilde tüketebilmesi bizim en büyük gayemiz. Önerimiz budur yani çaylara, bitkilere kapsüllere insanların önem verip kullanmasını biz daha çok istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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