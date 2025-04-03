Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti

Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu

Kış Uykusundan Uyanan Boz Ayı Görüntülendi

Kış Uykusundan Uyanan Boz Ayı Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde doğa yürüyüşü yapan dağcı Bülent Erkan, kış uykusundan uyanan yavru boz ayı ile karşılaştı ve ayının yiyecek arayışını kaydetti.

Erzurum'un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

İspir ilçesindeki Şeytan kayaları bölgesinde doğa yürüyüşü yapan profesyonel dağcı Bülent Erkan, yavru boz ayı ile karşılaştı. Dağların oğlu lakabıyla bilinen Bülent Erkan, boz ayının dik kayalara tırmanışını görüntüledi. Ayı gözlemi yapmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Erkan, "3 gündür gözlemlere yapıyorum. Kış uykusundan uyanan sağlıklı boz ayı yiyecek arıyordu" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.