Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar

İşte Trump'ın ticaret savaşında aldığı kararlar
Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

Çin'in misillemesine Trump'ın yanıtı sert oldu, vergiyi yine artırdı
Benzine büyük indirim geldi

Benzine büyük indirim geldi
Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Kış Uykusundan Uyanan Ayılar, Yayla Evlerini Dağıttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Üzengili köyünde kış uykusundan uyanan ayılar, 10 yayla evine girerek büyük hasara yol açtı. Ev sahipleri, dağınık mutfaklar ve tahrip olmuş eşyalar karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kış uykusundan uyanan ayılar 10 yayla evini darmadağın etti

BAYBURT - Bayburt'un Üzengili köyünün yayla evleri, ayıların istilasına uğradı. Kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aramaya girdikleri evlerin altını üstüne getirdi. Evlerde maddi hasar oluştu.

Bayburt'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Üzengili köyünün yayla evlerine kış uykusundan uyanan ayılar girdi. Özellikle evlerin mutfak kısımlarını dağıtan ayıların, yiyecek aradığı tahmin edilirken, ev sahipleri evlerinin son halini görünce şoke oldular. Köy sakinlerinin iddiasına göre, ayılar 10 farklı yayla evine girerek, evlerin altını üstüne getirdi, evlere zarar verdi. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, ayı saldırılarından korktuklarını dile getirdiler. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayıların pencerelere geçirilen naylonları parçaladığı, mutfak dolaplarının çekmecelerini yerlerinden sökerek etrafa fırlattığı, evlerdeki yatak döşeklerini devirdiği, masa ve sandalyeleri kırdıkları görülüyor.

Öte yandan geçen sene de aynı yaylanın evlerine giren ayılar evleri dağıtarak, yiyecek aramış, evlerde dağıtılmamış yer bırakmamışlardı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.