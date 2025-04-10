Kış Uykusundan Uyanan Ayılar, Yayla Evlerini Dağıttı
Bayburt'un Üzengili köyünde kış uykusundan uyanan ayılar, 10 yayla evine girerek büyük hasara yol açtı. Ev sahipleri, dağınık mutfaklar ve tahrip olmuş eşyalar karşısında şaşkınlık yaşadı.
Kış uykusundan uyanan ayılar 10 yayla evini darmadağın etti
BAYBURT - Bayburt'un Üzengili köyünün yayla evleri, ayıların istilasına uğradı. Kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aramaya girdikleri evlerin altını üstüne getirdi. Evlerde maddi hasar oluştu.
Bayburt'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Üzengili köyünün yayla evlerine kış uykusundan uyanan ayılar girdi. Özellikle evlerin mutfak kısımlarını dağıtan ayıların, yiyecek aradığı tahmin edilirken, ev sahipleri evlerinin son halini görünce şoke oldular. Köy sakinlerinin iddiasına göre, ayılar 10 farklı yayla evine girerek, evlerin altını üstüne getirdi, evlere zarar verdi. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, ayı saldırılarından korktuklarını dile getirdiler. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayıların pencerelere geçirilen naylonları parçaladığı, mutfak dolaplarının çekmecelerini yerlerinden sökerek etrafa fırlattığı, evlerdeki yatak döşeklerini devirdiği, masa ve sandalyeleri kırdıkları görülüyor.
Öte yandan geçen sene de aynı yaylanın evlerine giren ayılar evleri dağıtarak, yiyecek aramış, evlerde dağıtılmamış yer bırakmamışlardı.