Kış Tedbirleri Toplantısı Sultandağı'nda Gerçekleşti

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yapılan kış tedbirleri toplantısında, karayollarındaki ulaşımın aksamaması için alınacak önlemler değerlendirildi. Kaymakam Türker, güvenli trafik akışı ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda özellikle karayollarında ulaşımın aksamaması için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Çay Kaymakamı ve Sultandağı Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Vekili M. Kadir Kara, İlçe Emniyet Müdürü Turan Aslan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Karataş ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla "Kış Tedbirleri toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda kar, don, buzlanma gibi olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemler; yolların açık tutulması, acil müdahale ekiplerinin hazır bulundurulması, enerji kesintilerinin önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Türker kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek; güvenli trafik akışı, can ve mal güvenliğinin sağlanması ile kış mevsiminin sorunsuz geçirilmesi birinci hedef olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
