Haberler

Kış Ortasında Alanya'da Plaj Keyfi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 24 dereceye çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda deniz ve güneşin tadını çıkardı. Soğuk hava ile mücadele eden Türkiye'de tatilciler, plaja akın ederek deniz suyu sıcaklığıyla serinlediler.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 24 dereceye çıktığı Kasım ayının sonlarında vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nı doldurdu.

Türkiye yurt genelinde soğuk hava ile mücadele ederken turizmin uğrak noktası Alanya'da vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nı doldurdu. Hava sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu ilçede tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kleopatra Plajı'nı doldurmaya başlayan vatandaşlar, deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu plajda yüzüp serinlemeye çalıştı. Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen balıkçılar ise denize olta atarak nasiplerini beklediler.

Rize'nin yaylarından indikten sonra soluğu Alanya'da alan Ömer Altay (71) "23 Kasım bugün Pazar. Rize'nin Çamlıhemşin dağlarında 20 santim kar var. Yiğenim Alanya'ya gelmem için aradı beni. Alanya'nın meşhur Kleopatra Plajında deniz hava çok güzel. Herkesi buraya bekliyorum. Şuanda bende yiğenim ile birlikte denize gireceğim" dedi. Amcasını tatil için Alanya'ya davet eden Ender Hancı ise "Amcaya bir telefon açtım. Kar var burada ağaç yakıyoruz. Biletini alıyorum atla gel dedim. Rize'nin Kotençürü yaylasından atladı uçağa geldi. Bizim deniz sezonu yeni başladı. Özellikle kışın güneşi gördüğünde denize gireceksin" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.