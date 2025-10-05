Haberler

Kış Lastiği Zorunluluğu Tarihleri Değişti

Kış Lastiği Zorunluluğu Tarihleri Değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni tebliği ile kış lastiği kullanma zorunluluğu tarihleri 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi. Uygulama ile birlikte kış lastiği zorunluluğu süresi 4 aydan 5 aya çıkmış oldu.

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihler değişti. Buna göre 1 Aralık-1 Nisan olan tarihlerine 1 ay daha ilave edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile kış lastiği kullanma zorunluluğunda tarihler değişti.

Buna göre, 1 Aralık-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkmış oldu.

Değişikliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor

Hastalığına şifa ararken hayatının işini buldu! Sipariş yağıyor
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.