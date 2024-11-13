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Kış Çayı Karışımları Soğuk Algınlığına Karşı Koruma Sağlıyor

Kış Çayı Karışımları Soğuk Algınlığına Karşı Koruma Sağlıyor
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Ağrı'da, kış mevsiminin gelmesiyle aktarlarda hazırlanan özel kış çayı karışımları, vücut direncini artırarak soğuk algınlığı ve solunum yolu hastalıklarına karşı önlem sağlıyor.

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirmesiyle, soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlamaya başladı.

Ağrı'da, havaların iyice soğumasıyla birlikte her yıl aktarlar tarafından özel olarak hazırlanmaya başlayan kış çayı karışımları, aktarlardaki yerini aldı.

Soğuklardan etkilenmemek ve uzun geçen kış aylarında hasta olmamak için yaptıkları özel kış çayı karışımının vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı kalkan görevi gördüğünü belirten aktarlar, kış çayının soğuk algınlığı dışında solunum yolu hastalıklarına da iyi geldiğini vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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