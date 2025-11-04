Kış Ayakkabısı Telaşı: Tamirci Esnafının Talepleri Artıyor

Soğuk havaların gelmesiyle vatandaşların kışlık ayakkabı telaşı başladı. Tamirci esnafı, her ayakkabının tamir edilebileceğini ve maliyetin 500 TL'yi geçmediğini belirtti.

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kışlık ayakkabılara yöneldi. Kimileri yeni ayakkabılar almayı tercih ederken, kimileri ise eskilerini tamir ettirmeyi seçti. Bu durum Eskişehir Sıcaksular Çarşısı'ndaki ayakkabı tamircilerinin işlerini hareketlendirdi. En pahalı tamirin bile 500 TL'yi geçmediğini belirten Eskişehir'de ayakkabı tamircisi Nurettin Kara, prensip olarak tamir edilemeyecek ayakkabı olmadığını söyledi.

"Onarılmayacak ayakkabı yoktur"

Prensip olarak onarılmayacak ayakkabı olmadığını belirten Kara, "Sadece çok eskimiş, malzemesi çürümüş, yatık ayakkabıyı toparlayamazsınız. Onun dışında her ayakkabı hayata döndürülebilir. Bazen müşteri 'Beş sene önce aldım ama yeni giydim' diyor ama o ayakkabı beklemiş oluyor. Yine de elimizden geleni yaparız. En baba tamirin maliyeti bile 400-500 lirayı geçmez. Bu da yeni bir ayakkabı fiyatının çok altında kalıyor" şeklinde konuştu.

"En kötü günde 15-20 ayakkabı tamir ediyorum"

Mesleğe olan talebin devam ettiğini ifade eden Nurettin Kara, "İşlerin en durgun olduğu günde bile 15-20 çift ayakkabı tamir ediyorum. Bu da gösteriyor ki insanlar ayakkabılarına değer veriyor ve tamir ettirme kültürünü sürdürüyor. İyi bir tamir hem bütçeyi hem de ayak sağlığını korur" diye konuştu. - ESKİŞEHİR