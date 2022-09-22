Kırşehir haber | Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Kırşehir'de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantının açılışında konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda il genelinde yürütülen çalışmaları bugünkü toplantıda değerlendireceklerini vurgulayan Buhara, "Bu konuda ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere düzenlenen bu toplantının faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Vali Yardımcısı Zikri Şahin, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kurul üyesi kurumların temsilcileri bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.