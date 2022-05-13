Vali Akın, Kırşehir'de veda ziyaretlerine başladı - Haberler

Yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın veda ziyaretlerinde bulunuyor.

Veda ziyaretleri çerçevesinde Kırşehir Belediyesini ziyaret eden Vali Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve başkan yardımcıları ile bir süre sohbet etti. Belediye ziyareti ardından Vali Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yardagül ve Baro Başkanı Av. Onur Çanta'ya veda ziyaretinde bulundu. Programını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen'i ziyaret ederek sürdüren Vali Akın, kurum çalışanları ile de vedalaştı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel