Kırşehir İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kırşehir ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Olumsuz hava şartlarının oluşacağının belirtildiği açıklamada vatandaşların; sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmelerine karşı dikkatli olmaları istenildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bölge tahmin ve uyarı merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırşehir çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatılı, zamanla kuzeybatılı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekir" denildi.

Şehirde kuvvetli yağışın oluşturabileceği ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri, ulaşımda aksama durumlarının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - KIRŞEHİR