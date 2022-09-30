Kırşehir haberleri! Kırşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura Dayanışma Kampanyası Sürüyor

Kırşehir haber: Kırşehir Belediyesi tarafından su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için daha önceden başlattığı "Askıda Fatura" dayanışma kampanyası devam ediyor.

Kırşehir Belediyesi tarafından su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için daha önceden başlattığı "Askıda Fatura" dayanışma kampanyası devam ediyor.

Askıda Fatura kampanyasının ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever vatandaşlar arasında bir köprü görevi niteliğinde olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği üzere Kırşehir Belediyesi olarak 'Askıda Fatura' adıyla bir kampanya başlatarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile hayırsever vatandaşlarımız arasında köprü görevi olacak bir uygulamayı hayata geçirmiştik.

Askıda Fatura kampanyamız ile isteyen hayırsever hemşehrilerimiz su faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin su faturasını ödeyebiliyorlar.

Hayırsever hemşehrilerimizi ve kurumlarımızı 'alan elin veren eli görmediği' bu dayanışma kampanyamıza katılmaya davet ediyor, kampanyaya duyarlı olan tüm hemşehrilerimize ise teşekkür ediyorum."