Kırşehir genel haberi... Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saygısızlık

Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saygısızlık

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın heykelini parçaladılar.

Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan bozlak ustası Ertaş'ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş'ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.

Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişilerce Ertaş'ın büstüne saygısızca saldırıldı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi. Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büst üzerine taş atılırken bazı parçalarının da döküldüğü gözüküyor. Polis ilçede yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.