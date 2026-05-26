Kırşehir'de devlet protokolü bayramlaştı
Kırşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla valilik himayesinde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında Vali Murat Sefa Demiryürek, protokol üyeleri ve davetliler bir araya geldi.
Programa ev sahipliği yapan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, protokol üyeleri ve davetlilerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına, İl Jandarma Komutanı Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurum müdürleri katıldı.
Programda protokol üyeleri bayram tebriğinde bulunurken, katılımcılar bir süre sohbet etti. - KIRŞEHİR