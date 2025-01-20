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Kırşehir'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri İçin Alanlar Belirlendi

Kırşehir'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri İçin Alanlar Belirlendi
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Kırşehir'de, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri için alan ve güzergahlar tespit edildi. Belirlenen alanlar arasında çeşitli mahallelerde toplanma yerleri ve yürüyüş güzergahları yer alıyor.

Kırşehir'de 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunuyla, açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin alan ve güzergahları belirledi.

Şehirde; Yenice Mahallesi Sanayi Camii arkasındaki eski sanayi bölgesinde düzenlenmiş alan, Ahi Stadyumu itfaiye giriş kapısı önü, Medrese Mahallesi Medrese Taksi Durağı önü ve Devlet Büyükleri Parkı içi toplanma alanı olarak belirlendi.

Kentte, Eski Sanayi Kavşağı-Terme Caddesi Ahi Stadyumu-Mehmet Ali Altın Bulvarı Melikgazi ve Cacabey Caddeleri ve Yavuz Sultan Selim ve Aşıkpaşa Bulvarları ise yürüyüş güzergahı olarak açıklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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