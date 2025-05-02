Kırşehir'de Şüpheli Valiz Paniği

Şüpheli valiz paniğe neden oldu

KIRŞEHİR - Kırşehir'in en yoğun caddelerinden biri olan Yenice Mahallesi üzerinde yer alan Bankalar Caddesi'ne bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, valizi kontrollü şekilde patlatırken, vatandaşlar ise patlama öncesinde ve sonrasında çantayı görüntüleyebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Olay, Kırşehir'in şehir merkezinde bulunan ve gün boyunca yoğun yaya trafiğine sahne olan Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerinde sahipsiz gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi güvenlik çemberine alarak çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonrası valiz, kontrollü bir şekilde patlatıldı. Öte yandan bazı vatandaşların, patlama öncesinde ve sonrasında cep telefonlarıyla görüntü alabilmek için güvenlik çemberine yaklaşmaya çalışması dikkat çekti. Polis ekipleri, vatandaşları güvenlik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.