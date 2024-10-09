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Kırşehir'de Öğrencilere Hayvan Sevgisi Eğitimi

Kırşehir'de Öğrencilere Hayvan Sevgisi Eğitimi
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nün HAYDİ ekipleri, okullarda düzenledikleri etkinliklerle öğrencilere hayvan sevgisi, yırtıcı hayvanlardan korunma yolları ve hayvanlara karşı şiddetle ilgili yasal prosedürleri aktarıyor.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet sunan Hayvan Durum İzleme ( Haydi ) ekipleri, hayvan sevgisi ve HAYDİ ekiplerinin çalışması noktasında okullarda bilgilendirme faaliyeti yapıyor.

Okullarda düzenlenen etkinliklerde polisler, HAYDİ ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaparak çocuklarda hayvan sevgisi, yırtıcı hayvanlardan korunma yolları ve hayvanlara karşı yapılan şiddet eğilimlerinde uygulanan yasal prosedürü anlatıyor. Etkinlik içerisinde öğrencilerin hayvanların yaklaşımları karşısında empati kurması ve hayvanların korunmasının toplumdaki önemi hakkında bilgi sahibi oluyor. Polis ekipleri, HAYDİ uygulaması amacıyla da çocukların sokak hayvanlarına yönelik ihlallerde neler yapılması gerektiği öğretiliyor.

İl genelinde düzenlenen etkinliklerle çocukların bilgi düzeyleri ve hayvan sevgisi kazanması da amaçlanıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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