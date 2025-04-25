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Kırşehir'de Öğrenciler, 2025'te Vefat Eden Sanatçıları Andı

Kırşehir'de Öğrenciler, 2025'te Vefat Eden Sanatçıları Andı
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Kırşehir'in Boztepe ilçesindeki Yenidoğanlı Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde hayatını kaybeden sanatçıları özel bir etkinlikle andı. Öğrenciler, sanatçıların sevilen şarkılarıyla oyunlar oynayarak vefa duygusunu pekiştirdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Yenidoğanlı Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri; 2025 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenledikleri özel bir etkinlikle andı. Öğrenciler, sanatçıların hafızalarda yer eden şarkıları eşliğinde oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de onları unutmadıklarını gösterdi.

Yenidoğanlı Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 2025 yılı içerisinde vefat eden sanatçılar için özel bir anma programı hazırlandı. Programda öğrenciler, sanatçıların sevilen şarkılarını seslendirdi, çeşitli dans ve ritim gösterileri sergiledi. Etkinliğe öğretmenler, veliler ve köy halkı da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Programı organize eden öğretmen Hasan Satan; programın amacının çocukların sanat ve kültürle iç içe büyümesini sağlamak ve vefa duygusunu pekiştirmek olduğunu belirtti. Sinan Koç ve Musab Poyraz Tuna adlı öğrenciler de yaptıkları gösteriyi çok sevdiklerini ve 2025 yılında hayatını kaybeden sanatçılara armağan ettiklerini ifade etti.

Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan anma etkinliğinde vefa duygusunun her yıl yaşatılması planlanıyor. Şarkılarıyla anılan sanatçılar ise; Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Volkan Konak ve Kahtalı Mıçe yer alıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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