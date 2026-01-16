Kırşehir'de Miraç Kandili programı düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şehit Aileleri Derneği ile Mucur Gençlik Merkezi organizasyonunda, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Mucur'da gerçekleştirilen programa; şehir protokolü ile siyasi partilerin temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, ilahiler seslendirildi. Manevi atmosferin hakim olduğu gecede duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - KIRŞEHİR