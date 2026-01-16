Haberler

Kırşehir'de Miraç Kandili programı düzenlendi

Kırşehir'de Miraç Kandili programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şehit Aileleri Derneği ile Mucur Gençlik Merkezi organizasyonunda, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şehit Aileleri Derneği ile Mucur Gençlik Merkezi organizasyonunda, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Mucur'da gerçekleştirilen programa; şehir protokolü ile siyasi partilerin temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, ilahiler seslendirildi. Manevi atmosferin hakim olduğu gecede duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

Kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor

Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor