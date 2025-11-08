Haberler

Kırşehir'de Lösemili Çocuklar Haftası Farkındalık Programı

Güncelleme:
Kırşehir'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık programında seminer, kortej yürüyüşü ve balon uçurma etkinliği ile lösemiyle mücadele eden çocuklara destek vurgulandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerin ardından kortej yürüyüşü ve balon uçurma etkinliğiyle devam eden program, kentte ilgiyle izlendi. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, lösemiyle mücadele eden çocuklara ve ailelerine destek olmanın önemine dikkat çekti. Göçen; "Bir çocuğun gülüşü, dünyayı değiştirmeye yeter. Lösemili çocuklarımızın yaşam mücadelesine destek olmak hepimizin insanlık görevidir" dedi. - KIRŞEHİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
