Kırşehir'de örülen atkı ve bereler lösemi tedavisi gören çocuklara gitti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar, lösemili çocuklar için atkı bere örme etkinliği yaptı.

Kadın Meclisi öncülüğünde öğrenciler için başlatılan atkı ve bere örme etkinliği, kısa sürede geniş katılımlı bir dayanışma hareketine dönüştü. Kent Konseyine ulaştırılan el işi ürünler ile çeşitli eşya bağışlarının bir bölümü, lösemi tedavisi gören çocuklara teslim edildi. Etkinlik kapsamında örülen atkı ve berelerin de lösemili çocuklara verildiği aktarıldı. Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Turizm Çalışma Grubu Başkanı Şenol Dönmez'in katkılarıyla ulaştırılan atkı, bere ve çeşitli hediyeler çocuklara teslim edildi.

Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, dayanışma çalışmalarının artırılarak sürdürüleceği bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı