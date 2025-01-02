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Kırşehir'de Gençlerin Oyun Havası Dansına Sürücüler Korna ile Destek Verdi

Kırşehir'de Gençlerin Oyun Havası Dansına Sürücüler Korna ile Destek Verdi
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Kırşehir'de bir grup genç, yol kenarında oyun havası eşliğinde dans etti. Sürücüler korna çalarak gençlere destek verdi. Eğlenceli anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.

Kırşehir'de yol kenarında oyun havası eşliğinde oynayan gençlere, sürücüler korna çalarak destek verdi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Yenice Mahallesi'nde bir grup genç, yol kenarında açtıkları oyun havasıyla dans etti. Yoldan geçen bazı araç sürücüler de korna çalarak gençlere eşlik etti. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi topladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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