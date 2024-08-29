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Kırşehir'de 'Çikolatacı Sami'nin lunapark videosu viral oldu

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Kırşehir'de yaşayan yüzde 100 görme engelli Sami Coşkun'un lunaparkta çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Coşkun'un neşeli halleri ve mesajları izleyenlerin beğenisini topladı.

Kırşehir'de 'Çikolatacı Sami' olarak tanınan yüzde 100 görme engelli Sami Coşkun'un lunapark videosu sosyal dolaşımda viral oldu.

Coşkun'un lunaparkta çekilen ve çarpışan arabalara bindiği videosunu izleyenler, videoyu çeken kişi tarafından kullanılan 'gözünün önüne bak' cümlesiyle dikkat çekti. Coşkun, videodaki neşeli halleriyle dikkat çekerken eğlence dolu videolarıyla izleyenlerinde beğenisini topladı. Sokaklarda çikolata satarak geçimini sağlayan Coşkun; "Sosyal medyada lunapark videomla viral oldum. Yüzde 100 görme engelliyim. İzleyenlere ve beğenenlere teşekkür ederim" dedi. Engeli nedeniyle hayata küsenlere de mesaj veren Coşkun; "Engel durumları ne olursa olsun insanlar evlerinden çıkarak hayatı anlasın ve keyfini de alsınlar. Kendilerini engelleri nedeniyle asla evlerine kapatmasınlar" diye konuştu.

Coşkun'un küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık sonrası görme engelli olduğu biliniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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