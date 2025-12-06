Soğuk havalarda bitki çayına ilgi yoğun

Kış mevsimi öncesinde Kırşehir'in tarihi Uzun Çarşısı'nda bulunan baharatçılar, vatandaşlara bitki çayı tüketimi konusunda önerilerde bulundu. Hastalıkların daha kolay atlatılması için bazı doğal ürünlerin önemine dikkat çeken baharatçı Ünsal Gümüş, kış gelmeden önce bağışıklığı destekleyecek bitki çaylarının tüketilmesini tavsiye etti.

Tarihi çarşıda esnaflık yapan Gümüş; "Kış gelmeden önce zencefil, zerdeçal ve çeşitli bitki çayları öneriyoruz. Biz kendimiz de kullanıyoruz, vatandaşlara da tavsiye ediyoruz. Hastalandığımızda kullanmak önemli ama bitki çaylarını kış gelmeden önce düzenli tüketmenin daha faydalı olduğunu düşünüyoruz" dedi. Uzun Çarşı'da bitki çayı alışverişi yapan Ahu Işık ise doğal ürünlerin düzenli kullanımının önemine vurgu yaparak, "Hasta olmamak için ıhlamur çayı içiyorum. Faydalarını da görüyorum. İnsanların düzenli kullanımı önemli" ifadelerini kullandı.

Baharatçılarda; Karanfil, Zerdeçal, Rezene, Adaçayı, Ihlamur ve Kekik gibi ürünler mevsimine göre tüketiliyor. - KIRŞEHİR