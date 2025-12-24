Kırşehir'de acil sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon gecesi

Kırşehir'de acil sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Kırşehir İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Acil Sağlık Gecesi", yoğun ve stresli nöbetlerin ardından sağlık çalışanlarını bir araya getirdi. PARHAD Kırşehir İl Başkanı Samet Tutuk, bu tür etkinliklerin mesleki motivasyon açısından önem taşıdığını ifade ederken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Acil sağlık hizmetleri çalışanları gece boyunca gönüllerince eğlenerek stres attı. - KIRŞEHİR