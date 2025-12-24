Haberler

Kırşehir'de acil sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon gecesi

Kırşehir'de acil sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla 'Acil Sağlık Gecesi' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, sağlık çalışanlarını bir araya getirerek stres atmalarına yardımcı oldu.

Kırşehir'de acil sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Kırşehir İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Acil Sağlık Gecesi", yoğun ve stresli nöbetlerin ardından sağlık çalışanlarını bir araya getirdi. PARHAD Kırşehir İl Başkanı Samet Tutuk, bu tür etkinliklerin mesleki motivasyon açısından önem taşıdığını ifade ederken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Acil sağlık hizmetleri çalışanları gece boyunca gönüllerince eğlenerek stres attı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
