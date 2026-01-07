Beyaz Baston, özgürlük ve cesaretin simgesi oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Adnan Göçmen; İstanbul'da düzenlenen Görme Engelliler Haftası etkinlikleri ve iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Törende konuşan Göçmen; her iyi niyetin yeni başlangıçlara kapı aralayacağını söyledi. Beyaz bastonun yalnızca bir yardımcı araç değil; yön, özgürlük ve cesaretin simgesi olduğunu ifade eden Göçmen, İstanbul'da gerçekleştirilen programda, erişilebilir bir yaşam hedefiyle önemli bir iş birliğine imza atıldığını belirtti. Beyaz Ay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen; yapılan çalışmanın toplumsal farkındalık açısından değer taşıdığını belirterek, "Adımlarımız eşit, hedefimiz net. Engelleri birlikte aşarak herkes için erişilebilir bir hayatı kararlılıkla inşa ediyoruz" dedi.

Göçmen; sürece katkı sunan Türkiye Beyaz Ay Şube Başkanı Lokman Ayva'ya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, görme engelli bireylere ve emeği işbirliği protokolünde emeği olanlara da teşekkür etti. - KIRŞEHİR