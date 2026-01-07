Haberler

Beyaz Baston, özgürlük ve cesaretin simgesi oldu

Kırşehir Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Adnan Göçmen, İstanbul'da düzenlenen Görme Engelliler Haftası etkinliklerinde önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Göçmen, engelleri aşarak herkes için erişilebilir bir hayat inşa etme hedeflerini vurguladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Adnan Göçmen; İstanbul'da düzenlenen Görme Engelliler Haftası etkinlikleri ve iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Törende konuşan Göçmen; her iyi niyetin yeni başlangıçlara kapı aralayacağını söyledi. Beyaz bastonun yalnızca bir yardımcı araç değil; yön, özgürlük ve cesaretin simgesi olduğunu ifade eden Göçmen, İstanbul'da gerçekleştirilen programda, erişilebilir bir yaşam hedefiyle önemli bir iş birliğine imza atıldığını belirtti. Beyaz Ay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen; yapılan çalışmanın toplumsal farkındalık açısından değer taşıdığını belirterek, "Adımlarımız eşit, hedefimiz net. Engelleri birlikte aşarak herkes için erişilebilir bir hayatı kararlılıkla inşa ediyoruz" dedi.

Göçmen; sürece katkı sunan Türkiye Beyaz Ay Şube Başkanı Lokman Ayva'ya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, görme engelli bireylere ve emeği işbirliği protokolünde emeği olanlara da teşekkür etti. - KIRŞEHİR

