Kırşehir Belediyesi'nin Uzman Ekipleri, Depremden Etkilenen Ailelerle ve Çocuklarıyla Bir Araya Geldi

Kırşehir Belediyesi, deprem felaketinden etkilenen ailelere ve çocuklarına yönelik psikososyal destek amaçlı özel bir buluşma düzenledi. Uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen buluşmalar, belirli aralıklarla devam edecek.

Kırşehir Belediyesi, deprem felaketinden etkilenen ailelere ve çocuklarına yönelik psikososyal destek amaçlı özel bir buluşma düzenledi. Uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen buluşmalar, belirli aralıklarla devam edecek.

Kırşehir Belediyesi tarafından depremden etkilenen aileler ve çocukları için Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde özel bir buluşma gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bu felaketi dayanışma içinde aşmak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Öte yandan, depremzedelere yönelik yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç maddeleri, 18 Şubat'tan itibaren Kayabaşı Mahallesi'ndeki Kırşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası üzerinde bulunan Sosyal Yardım Merkezi'nde toplanmaya devam ediyor.

AFAD Durum Belgesi olan depremzede vatandaşlar, Kırşehir Belediyesi Halk Otobüsleri'nden ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

Depremzedeler için odun kömür yardımları ise Eski Karayolları Şantiyesi'nde toplanmaya devam ediyor.