Kırşehir Belediyesi'nden Sağlıklı Yapılaşma İçin Önemli Adım

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kentteki 450 noktadan numune alarak yapılaşma zeminlerinin raporlarını çıkarıp bundan sonraki süreçte sağlıklı ve sağlam bir yapılaşmayı öngörecek çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kentteki 450 noktadan numune alarak yapılaşma zeminlerinin raporlarını çıkarıp bundan sonraki süreçte sağlıklı ve sağlam bir yapılaşmayı öngörecek çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kırşehir'de sağlıklı yapılaşma için 2022 yılında başlattıkları çalışmalarda yeni bir aşamaya geçtiklerini belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Jeolojik-Jeoteknik Etüt çalışmalarının başladığını söyledi. Ekicioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"2022 yılında kentin jeofizik ve jeolojik yapısını araştırmak ve rapor hazırlamak için İller Bankası ile anlaştık ve ihalesi yapıldıktan sonra yer teslimi ise geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirildi.

Kentteki 450 noktadan numune alınarak yapılaşma zeminlerinin raporlarını çıkarıp bundan sonraki süreçte sağlıklı ve sağlam bir yapılaşmayı öngörecek bir çalışma yapıyoruz.

Şehrin bütün noktalarından alınan numunelerle kentteki yapılaşmanın alt yapısını çok daha sağlıklı bir işleyişle sağlayacağız. Özellikle merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle birlikte bilime inanmanın ve güvenmenin ne kadar önemli olduğunu bu tür çalışmalar ile ortaya koyuyoruz.

Maalesef bu tür çalışmalar ülkemizde çok geç yapılıyor. Biz de 2022 yılında başladığımız bu çalışma ile kentin sağlıklı yapılaşmasının önünü açacağız.

Amacımız afet risklerinin azaltılması ve çarpık yapılaşmanın önüne geçmek. Kentimizi çağdaş şehircilik ilkeleri ve esaslarına uygun olarak yeniden yapılandıracağız. Mevcut ve yeni açılacak yerleşim alanlarındaki riskleri belirliyoruz.

Çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, personelimize ve ilgili firmaya teşekkür ediyorum."