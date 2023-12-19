Kırşehir Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Kırşehir Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde sert zemin uygulaması yaparak üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mahallede yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu ve Kırşehir halkının rahat bir yaşam sürmesini amaçladıklarını belirtti.

Kırşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde sert zemin uygulaması yapıyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde halkımıza verdiğimiz çoğu projeyi hayata geçirdik. Tüm mahallelerimizde, mahalle halkımızdan da aldığımız destekle ve ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalar birer birer tamamlıyor ve hizmete sunuyoruz.

Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz de tüm Kırşehir Belediyesi ekibi olarak hem sahada hem de ilimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyoruz. Amacımız tüm Kırşehir halkının bu şehirde rahat bir şekilde yaşamasını sağlamaktır.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kilitli parke çalışmamız tüm hızıyla sürüyor. Çalışmamız tamamlandığında mahallemiz yepyeni bir görünüme kavuşacak. Şehrin her yerindeyiz, Kırşehir için çalışıyoruz."