Üye Girişi
Haberler

Kırşehir Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Kırşehir Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde sert zemin uygulaması yaparak üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mahallede yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu ve Kırşehir halkının rahat bir yaşam sürmesini amaçladıklarını belirtti.

Kırşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde sert zemin uygulaması yapıyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde halkımıza verdiğimiz çoğu projeyi hayata geçirdik. Tüm mahallelerimizde, mahalle halkımızdan da aldığımız destekle ve ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalar birer birer tamamlıyor ve hizmete sunuyoruz.

Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz de tüm Kırşehir Belediyesi ekibi olarak hem sahada hem de ilimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyoruz. Amacımız tüm Kırşehir halkının bu şehirde rahat bir şekilde yaşamasını sağlamaktır.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kilitli parke çalışmamız tüm hızıyla sürüyor. Çalışmamız tamamlandığında mahallemiz yepyeni bir görünüme kavuşacak. Şehrin her yerindeyiz, Kırşehir için çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

Bahçelievler Mahallesi Selahattin Ekicioğlu Kırşehir Belediyesi Kırşehir Yerel Haberler Belediye Emlak Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title