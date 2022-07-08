Kırşehir Barosu avukatları ölen meslektaşları için açıklama yaptı

İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesiyle ilgili Kırşehir Barosu adliye önünde açıklama yaptı.

Baro yetkilileri yaptıkları açıklamada; avukatlara karşı sistemli bir girişimin olduğunu söyledi. Açıklamayı yapan Avukat Barış Var, "Meslektaşımız uğradığı silahlı saldırı sonucu katledildi. Avukatlar, yıllardır sürdürülen sistemli kara propagandaya maruz kalmaktadır. Yaşanan bu katliamda da bunun parmağı olduğunu düşünüyoruz. Savunma önce olduğu gibi bugünde bundan sonra da susmayacak" dedi.

Cübbeleriyle basın açıklamasına katılan avukatlar, hiç kimsenin avukatları müvekkilleriyle özdeşleştiremeyeceğini de belirtti. Açıklama sonrası avukatlar adliyeye döndü. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel