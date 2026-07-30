’Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’ devam ediyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' çerçevesinde yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinin ardından, proje uygulamalarına yönelik arazi çalışmaları planlanan program doğrultusunda devam ediyor.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi, mera alanlarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi ile proje faaliyetlerinin hedeflere uygun olarak yürütülmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede teknik personeller tarafından uygulama alanlarında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde mera alanlarında yerinde kontrol ve incelemeler yapıldı. Çalışmalar sırasında proje faaliyetleri yerinde değerlendirilirken, uygulama süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik teknik incelemeler de titizlikle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı