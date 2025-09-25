Haberler

Kirpi ve Kedilerin Sevimli dostluğu

Güncelleme:
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin bahçesinde yemek yiyen kirpi ve yavru kedilerin dostane anları cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaş, farklı türden hayvanların bir arada yemeğini paylaşmasının mutluluğunu paylaştı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin bahçesindeki kaptan kedilerle birlikte yemek yiyen kirpinin sevimli anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yığılca'da yaşayan bir vatandaş, bahçesindeki yavru kedileri beslemek için bir kaba yemek bıraktı. Vatandaş, kediler yemeği yediği sırada yanlarına bir kirpinin de yaklaşarak aynı kaptan yemeye başladığını fark etti. Farklı türden iki hayvanın yemeğini sakince paylaştığı anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, "Doğada her canlıya yakın olmak ne kadar güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde kirpinin yavru kedilerle birlikte herhangi bir tedirginlik yaşamadan yemek yediği anlar yer alıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
