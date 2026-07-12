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Konya'nın 'Kırmızılı Kadını' son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın 'Kırmızılı Kadını' son yolculuğuna uğurlandı
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Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, kırmızı renge olan tutkusuyla tanınan 74 yaşındaki Sultan Özcan, ikindi namazının ardından Kağnıcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Kırmızılı Kadın" olarak tanınan 74 yaşındaki Sultan Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

1952 yılında Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Cumali köyünde dünyaya gelen Sultan Özcan, 15 yaşındayken çocukluk aşkı olan öğretmeniyle evlendi. Eşinin görevi nedeniyle önce Hakkari'ye, daha sonra Giresun'a taşınan Özcan'ın evliliği 1995 yılında sona erdi. Ayrılığın ardından memleketine dönen ve bir süre tedavi gören Sultan Özcan, annesinin vefatının ardından Konya'da yaşayan ağabeyinin yanına yerleşti. Özcan'a 2006 yılında kronik psikoz teşhisi konularak, yüzde 80 engelli raporu verildi. Sultan Özcan'ın kırmızı renge olan ilgisi ise, Hakkari'de yaşadığı yıllarda başladı. Özcan, giyiminden ev eşyalarına kadar birçok tercihini kırmızı renkten yana kullanırken, çevresinde "Kırmızılı Kadın" olarak tanındı. Özcan, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sultan Özcan için ikindi namazını müteakip Kağnıcılar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Özcan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özcan'ın cenazesi dualarla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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