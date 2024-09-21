Kırmızı Işık İhlali Kazayı Getirdi, Anlar Kamerada

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu, kaza anı kamerada

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 18 DN 202 plakalı kamyonet ile kavşaktan dönmeye çalışan 19 AEC 279 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.