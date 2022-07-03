Kırkpınar'ın Şampiyonu Cengizhan Şimşek Oldu - Haberler

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Kırkpınar'ın Şampiyonu Cengizhan Şimşek Oldu

ANKA - Yerel
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Edirne’de 661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek oldu.

Edirne'de 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek oldu.

Edirne'de 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Mustafa Taş'la final güreşinde karşı karşıya gelen Cengizhan Şimşek şampiyon oldu. Yarı finalde çekilen kurayla, Ertuğrul Dağdeviren - Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek – İsmail Balaban eşleşti. Yarı finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Cengizhan Şimşek finalde Mustafa Taş'dan puan alarak zorlu mücadeleyi kazandı. Uzun süren maçta Şimşek, şampiyonluk kupası ve 75 bin TL'nin sahibi oldu.

ANKA / Yerel

İsmail Balaban Mustafa Taş Edirne Yerel Haberler

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