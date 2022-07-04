Kırkpınar'da Akhisar Belediyesporlu Güreşçilerden Büyük Başarı - Haberler

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Kırkpınar'da Akhisar Belediyesporlu Güreşçilerden Büyük Başarı

ANKA - Yerel
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Kırkpınar'da Akhisar Belediyesporlu Güreşçilerden Büyük Başarı

Akhisar Belediyespor Kulübü güreşçileri, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde aldıkları 2 derece ile büyük bir başarı yakaladı.

Akhisar Belediyespor Kulübü güreşçileri, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde aldıkları 2 derece ile büyük bir başarı yakaladı.

Akhisar Belediyespor Kulübü adına yarışan güreşçilerden Ramazan Evren, finale kadar kıran kırana geçen müsabakaların ardından büyük orta kategorisinde ikinci olarak baş altı pehlivanlığına yükseldi. Yine Akhisar Belediyespor Kulübü güreşçisi İsmail Gencer ise ayak boyunda üçüncü olarak deste küçük boya yükseldi.

Tüm pehlivanları tebrik eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı paylaşımda, "661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde büyük orta kategorisinde finale kadar kıran kırana mücadele eden ve ikinci olarak baş altı pehlivanlığa yükselen Akhisar Belediyesi güreşçilerimiz Ramazan Evren ile ayak boyundan deste küçük boya yükselen İsmail Gencer başta olmak üzere tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel

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