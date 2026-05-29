Haberler

Vali Turan, doludan etkilenen Dokuzhöyük köyünde incelemelerde bulundu

Vali Turan, doludan etkilenen Dokuzhöyük köyünde incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dokuzhöyük köyünde etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından bölgede incelemeler yaparak vatandaşlarla görüştü, tarım arazilerindeki hasarı yerinde değerlendirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, merkez ilçeye bağlı Dokuzhöyük köyünde dün etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışının ardından bölgede incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla görüştü.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte Dokuzhöyük köyünü ziyaret ederek yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Köy Muhtarı Hidayet Kutluca'dan yağışın etkileri hakkında bilgi alan Turan, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileriyle birlikte sahada yürütülen tespit çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Yağıştan etkilenen tarım arazileri ve çeşitli alanlarda incelemelerde bulunan Vali Turan, üreticiler ve köy halkıyla bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi. Devletin her zaman vatandaşın ve üreticinin yanında olduğunu ifade eden Turan, gerekli çalışmaların ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramını da kutlayan Vali Turan, yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, bereket kaynağı olan yağışların herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan devam etmesini temenni etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü

Cennet Adası cehenneme döndü! Dev tekne bir anda sulara gömüldü
Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti

Avrupa'nın dinmeyen utancı: Facianın kurbanları dualarla anıldı
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi