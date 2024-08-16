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Kırklareli Valiliği Yüksek Sıcaklık Uyarısı

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Kırklareli Valiliği, 18-20 Ağustos tarihleri arasında yüksek sıcaklıkların beklendiği ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli Valiliği 18 Ağustos 2024 Pazar saat 12: 00 ile 20 Ağustos 2024 Salı tarihleri arasında yüksek sıcaklıklar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgeye 18 Ağustos 2024 Pazar saat 12: 00 ile 20 Ağustos 2024 Salı tarihleri arasında sıcaklıkların yükseleceğini vatandaşların bu konudan dikkatli olması konusunda uyardı.

Güneş etkisinden dolayı güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirilen açıklamada mevsim normallerine yakın seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki yen hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olması bekleniyor dendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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