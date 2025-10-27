Haberler

Kırklareli Valiliği, Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Kırklareli Valiliği, Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Düzenledi
Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliği, şeffaflık ve hesap verebilirlik konuları ele alındı. Vali Turan, kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valiliği, Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Değerlendirme Toplantısı'nın ikincisi gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığındaki toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla; kurumlar arası koordinasyon, iş süreçlerinde standartlaşma, vatandaş memnuniyeti ve idari uygulamalarda birliğin sağlanması konuları ele alındı. Vali Uğur Turan, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerlere bağlılığın temel ilke olduğunu vurgulayarak, tüm kurumların faaliyetlerini bu anlayış çerçevesinde sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Turan ayrıca, kamu yönetiminde güven ve etkinliğin artırılması için her kurumun sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcıları kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
