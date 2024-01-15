Kırklareli'nin Babaeski İlçe Müftülüğüne Dr. Faruk Koçak atandı

Kırklareli'nin Babaeski İlçe Müftülüğüne atanan Dr. Faruk Koçak görevine başladı.

Babaeski İlçe Müftüsü Abdurrahman Koç'un, Gaziosmanpaşa Müftüsü olarak atanmasının ardından, yerine Edirne'nin Lalapa'a İlçe Müftüsü Dr. Faruk Koçak atandı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, kendisini ziyaret eden Babaeski Müftüsü Dr. Faruk Koçak'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - KIRKLARELİ