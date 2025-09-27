Kırklareli'nde Yem Satışı Yapan Bayilere Denetim

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yem satışı yapan bayilere denetim yapıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yem satışı yapan bayilere denetim yapıldı. Denetimde depolama ve satış alanlarını kontrol etti.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ