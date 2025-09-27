Haberler

Kırklareli'nde Yem Satışı Yapan Bayilere Denetim

Kırklareli'nin Vize ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yem satışı yapan bayilere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde depolama ve satış alanları kontrol edildi.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yem satışı yapan bayilere denetim yapıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yem satışı yapan bayilere denetim yapıldı. Denetimde depolama ve satış alanlarını kontrol etti.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
