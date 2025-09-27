Kırklareli'nde Yem Satışı Yapan Bayilere Denetim
Kırklareli'nin Vize ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yem satışı yapan bayilere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde depolama ve satış alanları kontrol edildi.
Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel